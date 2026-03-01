İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı: En az 1 ölü, 121 yaralı

İsrail Magen David Adom (MDA) ambulans servisi, İran'ın misilleme saldırılarında en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 121 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. İsrail Magen David Adom (MDA) ambulans servisinden yapılan açıklamada, İran saldırılarında 50'li yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği, en az 121 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ölüm vakasının Tel Aviv'i hedef alan bir füze saldırı sonucu yaşandığı aktarılırken, bu saldırıda 27 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail basını İran füzeleri ve insansız hava araçlarının çoğunun engellendiğini duyururken, bazılarının Tel Aviv ve Kudüs'ün batısındaki Beit Şemeş şehrine ulaşmayı başardığını aktardı. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalkilya şehri yakınlarına şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı