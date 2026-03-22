İsrail'in Arad kentini hedef alan İran saldırısında 84 kişinin yaralandığı açıklandı

İsrail'in Arad kentini hedef alan İran saldırısında 10'u ağır olmak üzere en az 84 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın İsrail'in Arad kentini hedef alan saldırısının bilançosu netleşmeye başladı. Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, saldırıda 10'u ağır, 19'u orta, 55'i hafif şekilde olmak üzere en az 84 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü aktarılırken, bölge sakinlerinin güvenliğini teyit etmeye yönelik arama çalışmalarının da devam ettiği vurgulandı. İran füzelerinin yerleşim bölgelerine isabet ettiği anlar ve yaşanan yıkım ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail ordusu saldırıların önlenemediğini açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin ise, Arad ve öncesinde Dimona kentlerini hedef alan İran füzelerinin engellenemediğini doğruladı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, ancak başarılı olamadığını kaydeden Defrin, "Olayı araştıracağız ve bundan ders çıkaracağız. Bunlar, özel veya alışılmadık bir mühimmat türü değildi. Kalplerimiz bu gece Arad ve Dimona sakinleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

Dimona kentini hedef alan saldırıda en az 51 kişi yaralanmıştı

İran, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine düzenlediği en az 51 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ardından, Arad kentini hedef almıştı. İsrail basını, kentte meydana gelen patlamaların ardından çok sayıda sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise, İsrail'deki Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat'ın füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı