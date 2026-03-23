İran'ın son füze saldırıları İsrail'deki birçok bölgede maddi zarara yol açtı

İran, İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırılarıyla birçok bölgede maddi hasara neden oldu. Magen David Adom, herhangi bir can kaybı olmadığını duyurdu.

İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in merkez bölgeleri bir kez daha İran'dan gerçekleştirilen füze saldırılarının hedefi oldu. Füzeler birçok bölgede maddi hasara yol açarken, Magen David Adom (MDA) ambulans servisi herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Buna rağmen, bazı sakinlerin sığınaklara kaçarken yaşanan panik anlarında hafif şekilde yaralandığı ya da şok geçirdiği aktarıldı. MDA'nın saldırılardan etkilenen bölgelere çok sayıda acil yardım ekibi gönderdiği ve ihtiyaç duyan bölge sakinlerine tıbbi destek sağladığı kaydedildi. İsrail basını, saldırılarda parça tesirli mühimmat taşıyan füzelerin kullanıldığını duyururken, en az 1 füze enkazının bir okulun bahçesine düştüğü iddia edildi. Füzelerin kaçının engellenebildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Fenerbahçe derbisi öncesi çok kötü haber
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı

Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde kurşunların hedefi oldu
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler

İnfial yaratan görüntü! Putin'in komutanları neler yapmış neler
Belediye binasında skandal görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Belediye binasında skandal görüntü
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Ünlü şarkıcı da gözaltına alındı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar

Beklenen karar sonunda çıktı