İsrail'e balistik füze saldırısı: 1 ölü

İsrail'in merkezindeki Moshav Adanim bölgesini hedef alan balistik füze saldırısında 30'lu yaşlarındaki bir yabancı işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran İsrail'in saldırılarına misillemelerle yanıt verirken, İsrail için savaşın bilançosu ağırlaşıyor. Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'in merkezindeki Moshav Adanim bölgesine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralanan 30'lu yaşlarındaki bir yabancı işçinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail basını ülkenin merkezindeki birçok bölgenin parça tesirli mühimmatların kullanıldığı İran saldırılarına hedef olduğunu duyururken, son can kaybının da bu saldırılar sonucu yaşanmış olabileceği belirtildi.

En az 15 kişi hayatını kaybetmişti

İran'ın 28 Şubat'ta başlatılan saldırılara misilleme olarak İsrail'e düzenlediği saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 727 kişi yaralanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı