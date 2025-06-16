İran'ın Hava Sahası Kapandı, İranlı Yolcular Kara Yolunu Tercih Ediyor
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından İran hava sahası uçuşlara kapandı. Türkiye üzerinden dönen 50 İranlı yolcunun bulunduğu Meraj Havayolları uçağı Van'a indi ve yolcuların kara yolu ile İran'a geçeceği öğrenildi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası bölgede gerginlik sürerken, İran hava sahası da uçuşlara kapandı. İstanbul'dan havalanan ve 50 İranlıları taşıyan uçak Van'a indi.
İsrail'in saldırısı sonrası İran hava sahası uçuşlara kapanırken, ülkelerine dönmek isteyen İranlılar kara yolunu kullanmaya başladı. Bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan ve içerisinde 50 İranlı yolcu taşıyan Meraj Havayollarına ait uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na indi. Yolcuların kara yolu ile İran'a gideceği öğrenildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel