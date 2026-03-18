BAE'de Avustralya askerlerine ev sahipliği yapan Al Minhad Hava Üssü'ne saldırı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Al Minhad Hava Üssü, İran tarafından yapılan bir saldırıya uğradı. Saldırıda üssün Avustralya Savunma Kuvvetleri bölümünde küçük çaplı hasar meydana geldi ancak herhangi bir personel yaralanmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'ne İran tarafından gerçekleştirilen saldırının üssün Avustralya Savunma Kuvvetleri'ne (ADF) ayrılan bölümünde küçük çaplı hasara yol açtığı açıklandı.

İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor. Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avustralya Savunma Kuvvetleri'ne (ADF) ev sahipliği yapan BAE'deki Al Minhad Hava Üssü'nün İran tarafından gerçekleştirilen bir saldırının hedefi olduğu bildirildi. Saldırının üssün ADF'ye ayrılan bölümünde yer alan bir konaklama bloğu ile sağlık tesisinde küçük çaplı hasara yol açtığı belirtilerek, "Olayda hiçbir ADF personeli yaralanmamıştır ve Orta Doğu'da görev yapan tüm ADF personelinin güvende olduğu teyit edilmiştir" denildi. Avustralya'nın, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ederek personelinin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler almayı sürdüreceği vurgulandı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

Savaşta korkulan oldu! Nükleer santrale füze isabet etti
160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı

Söylentiler tamamen doğru çıktı! 160 bin TL'ye aldığı arsada bulundu
İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler

İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor

Bayramda bahar havası bekleyen yanıldı! İkisi birden vuracak
160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı

Söylentiler tamamen doğru çıktı! 160 bin TL'ye aldığı arsada bulundu
Akşener'den uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti

Uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti
Ülke alarmda! Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu

Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu