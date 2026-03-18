BAE'de Avustralya askerlerine ev sahipliği yapan Al Minhad Hava Üssü'ne saldırı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'ne İran tarafından gerçekleştirilen saldırının üssün Avustralya Savunma Kuvvetleri'ne (ADF) ayrılan bölümünde küçük çaplı hasara yol açtığı açıklandı.

İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor. Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avustralya Savunma Kuvvetleri'ne (ADF) ev sahipliği yapan BAE'deki Al Minhad Hava Üssü'nün İran tarafından gerçekleştirilen bir saldırının hedefi olduğu bildirildi. Saldırının üssün ADF'ye ayrılan bölümünde yer alan bir konaklama bloğu ile sağlık tesisinde küçük çaplı hasara yol açtığı belirtilerek, "Olayda hiçbir ADF personeli yaralanmamıştır ve Orta Doğu'da görev yapan tüm ADF personelinin güvende olduğu teyit edilmiştir" denildi. Avustralya'nın, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ederek personelinin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler almayı sürdüreceği vurgulandı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı