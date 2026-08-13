İran: Hürmüz Boğazı Koşullarımız Kabul Edilene Kadar Kapalı

İran yönetimine bağlı Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'nden (PGSA) yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmadığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Hürmüz Boğazı hala kapalıdır ve İran'ın koşulları kabul edilene kadar yeniden açılmayacaktır" denildi.

ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken, Tahran yönetimine bağlı Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'nden Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmadığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Hürmüz Boğazı hala kapalıdır ve İran'ın koşulları kabul edilene kadar yeniden açılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı