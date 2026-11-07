İran hava savunması Keşm üzerinde ABD'ye ait MQ-9 İHA'yı imha ettiğini iddia etti

İran basını, Keşm adasına 2 füzenin isabet ettiğini ve bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. ABD ordusu söz konusu haberler hakkında bilgi sahibi olduklarını belirterek, bölgedeki durumun "nispeten sakin" olduğunu açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim sürerken, bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, ilk belirlemelere göre Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm adasına 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi. Olası hasara ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, ilgili makamların olayı doğrulamasının ardından ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise görgü tanıklarına dayandırdığı haberde bölgede uçak sesi duyulduğunu ve ardından Keşm adasının Suza bölgesine iki mühimmatın isabet ettiğini aktardı.

ABD'ye ait İHA'nın düşürüldüğü öne sürüldü

Öte yandan İran kamu yayıncısı IRIB, ordu açıklamasına dayandırdığı haberinde, İran hava savunma kuvvetlerinin Keşm adası üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını (İHA) önleyerek imha ettiğini bildirdi. Söz konusu iddia ABD tarafından henüz doğrulanmadı.

CENTCOM: "Durum nispeten sakin"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Keşm adasında patlama sesleri duyulduğuna yönelik haberlerin ardından bölgedeki durumun "nispeten sakin" olduğunu açıkladı. Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ye konuşan bir CENTCOM yetkilisi, ilgili haberler hakkında bilgi sahibi olduklarını ancak konuya ilişkin başka bir yorum yapmayacaklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı