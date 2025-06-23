İran Hava Sahasının Kapatılmasıyla Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Geçişler Artış Gösterdi

İran Hava Sahasının Kapatılmasıyla Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Geçişler Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması sonrası, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan karayolunu tercih eden yolcu sayısında artış gözlemlendi. Özellikle İranlı vatandaşların Türkiye'den dönüşlerinde karayolunu kullanmaları yoğunluk oluşturdu.

İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte, Türkiye- İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan karayolunu tercih eden yolcu sayısında artış gözlendi.

İran ve İsrail arasında son günlerde artan gerginlik sonrası İran hava sahasının geçici olarak sivil uçuşlara kapatılması, bölgedeki ulaşım tercihlerini etkiledi. Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, karayolunu kullanmak isteyen yolcularda görece bir artış yaşandığı gözlemlendi.

Özellikle Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de geçiren İran vatandaşlarının ülkelerine dönüş için hava yolunu kullanamaması, karayoluna yönelmelerine neden oldu. Benzer şekilde, Türkiye'ye kara yoluyla dönen Türk vatandaşları da bu geçiş noktasını tercih ediyor.

Sınır kapısında zaman zaman kısa süreli yoğunluklar yaşansa da, geçişler kontrollü şekilde sürüyor. Yetkililer, artan talebe karşılık sınırdaki işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini ve güvenlik önlemlerinin rutin şekilde sürdürüldüğünü belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.