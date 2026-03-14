İran Devrim Muhafızları: "5'i son saatlerde olmak üzere, 114 düşman İHA'sı düşürüldü"

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hız kesmeden sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) dikkat çeken bir açıklama geldi. Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; DMO, son saatlerde İsrail ve ABD'ye ait 5 silahlı İHA'nın tespit ve imha edildiğini duyurdu. Tebriz'de gelişmiş bir "Orbiter 4" İHA'sı, Andimeşk ve Tahran'da "Hermes" İHA'ları ve Firuzabad ile Bandar Abbas'ta "MQ9" İHA'larının düşürüldüğü aktarıldı. Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana çeşitli türlerdeki 114 casus, muharebe ve saldırı İHA'sının etkisiz hale getirildiği kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
