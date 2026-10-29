İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'de tankerin mayına çarparak yangın çıkardığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İran Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki "yasaklı bölgede" ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ve olay sonucunda gemide yangın çıktığı bildirildi.

ABD- İran arasındaki diplomatik ve askeri kriz devam ederken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tehdit sürüyor. İran Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, boğazın doğu kesiminde "yasaklı ve tehlikeli bölgede" ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı bildirildi. Olay sonucu gemide yangın çıktığı ve tankerin hareketsiz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki ifadelerine değinilerek, "Hürmüz Boğazı, ABD Başkanı'nın asılsız iddialarından cesaret alarak yasaklı ve tehlikeli bölgelerden koordinasyonsuz şekilde geçmeye çalışan gemilere kapalıdır. Yüksek riskli bölgelerdeki bu koordinasyonsuz hareketler, gemiler ve mürettebatlarının güvenliği için ciddi riskler oluşturmaktadır ve oluşturmaya devam edecektir" denildi.

İran ordusundan yapılan açıklamada geminin adı, bayrağı ve işletmecisine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmezken, gemiden yükselen dumanların yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

DMO: "3 gemi mayına çarptı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) bugün yapılan başka bir açıklamada, radar ve navigasyon sistemlerini kapatan ve uyarıları dikkate almayan 3 tankerin izinsiz bir şekilde boğazın güney güzergahından çıkmaya çalışırken mayınlara çarptığı ve gemilerde yangın çıktığı bildirilmişti. DMO, ayrıca bölgedeki elektronik harp faaliyetleri doğrultusunda ABD'ye ait MQM-170 tipi keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava aracının (İHA) da ele geçirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı