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İran'dan Trump'a Sert Yanıt: Hürmüz Boğazı Satın Alınamaz

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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" şeklindeki sözlerine sert tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle;

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" şeklindeki sözlerine sert tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle; ne kararname çıkararak ne de seçim konuşmasıyla. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterileriyle sindirilebilir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini açıklamasına Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Trump'ın sözlerine sert tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle; ne kararname çıkararak ne de seçim konuşmasıyla. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterileriyle sindirilebilir" ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletindeki Garden City'de bulunan bir polis eğitim merkezinde yaptığı konuşmada "Şu anda İran, çok ağır bir yenilgiye uğruyor. Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim. Durum bu. Ablukayı biz uyguluyoruz ve biz istemedikçe hiçbir gemi geçemiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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