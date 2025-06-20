İran'dan, İsrail ile iş birliği yapanlara "teslim olun" çağrısı

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tarafından aldatılarak bilinçli ya da bilinçsiz iş birliği yapanlara, gönüllü teslim olmaları" çağrısında bulunuldu. Çağrıda, yanlarında ekipmanları ve silahlarıyla teslim olanların 'İslami af' kapsamına alınacağı da belirtildi.

İsrail'e karşı misilleme saldırılarına devam eden İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Tel Aviv tarafından aldatılarak bilinçli ya da bilinçsiz şekilde iş birliği yapan kişilere yönelik çağrıda bulundu.

İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ YAPANLARA "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI

Konsey tarafından yapılan açıklamada, bu kişilere kendilerini gönüllü olarak teslim etmeleri için 22 Haziran Pazar gününe kadar süre tanındığı duyuruldu. Açıklamada, "Savaş sırasında düşmanla iş birliği yapma niyeti olmadan, basit bir iş birliği düşüncesiyle veya farkında olmadan rejimle veya unsurlarıyla temas kuran ve savaşın başlamasıyla bu rejimin tuzağına düşen kişilerin belirtilen süre içinde teslim olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

"İSLAMİ AF" VAADİ

Teslim olmak isteyen kişilerin, emniyet ve güvenlik güçlerine başvurabilecekleri belirtilen açıklamada, "Yanlarında mini insansız hava araçları, ekipmanlar ve silahlarıyla teslim olanlar, İslami af kapsamına alınarak yeniden halkın arasına dönebilecek" denildi.

MOSSAD AJANI OLDUKLARI SUÇLAMASIYLA BİRÇOK KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İran'da daha önce Erak, Tahran ve Hürremabad kentlerinde Mossad'a casusluk yaptıkları suçlamasıyla birçok kişinin tutuklandığı ve çok sayıda mini dronun ele geçirildiği açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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