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İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 petrol tankeri mayına çarptı"

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin mayına çarptığını ve yangın çıktığını açıkladı. ABD ordusu ise bu iddiayı yalanladı. Ayrıca İran, kural ihlali yapan 4 gemiyi füze ve İHA'larla durdurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinden geçen 2 petrol tankerinin mayına çarptığını ve meydana gelen patlamaların ardından gemilerde yangın çıktığını açıkladı. ABD ordusu ise bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) Hürmüz Boğazı'ndaki seyir güvenliğine ilişkin endişeleri artıracak bir açıklama geldi. DMO, Hürmüz Boğazı'nın güneyinden geçen 2 petrol tankerinin mayına çarptığını ve meydana gelen patlamaların ardından gemilerde yangın çıktığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise, DMO'nun açıklamasının gerçeği yansıtmadığı öne sürdü.

DMO: "4 gemi füze ve İHA operasyonu ile durduruldu"

DMO'dan yapılan bir diğer açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın düzenlemelerine aykırı şekilde geçmeye çalışan 4 geminin engellendiği belirtilerek, "Son saatlerde, terörist ABD ordusunun desteğiyle kural ihlali yapan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemi füze ve insansız hava araçları ile gerçekleştirilen ortak bir operasyonla durduruldu" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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