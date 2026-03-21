WSJ: "İran, ABD-İngiltere üssü Diego Garcia'ya 2 orta menzilli balistik füze fırlattı"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, ABD gazetesi Wall Street Journal İran'ın misillemeleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD'li güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre; İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya 2 orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hedefi vuramadığı bildirildi.

Füzelerden birinin havada başarısız olduğu, diğer İran füzesine bir ABD savaş gemisinden SM-3 önleme füzesi fırlatıldığı aktarılırken, önlemenin başarılı olup olmadığının belirlenemediği kaydedildi. Füzelerin ne zaman fırlatıldığına ilişkin detay verilmedi. ABD yönetiminin habere konu iddia ile ilgili yorum talebini yanıtsız bıraktığı ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı