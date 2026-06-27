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İran: "Ateşkesin ihlali ABD'nin pişmanlık duymasına yol açacak"

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin müzakereler sırasında İran'a saldırdığını belirterek, ateşkes ihlalinin ABD'nin pişmanlık duymasına yol açacağını söyledi.

TAHRAN (İHA)- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran'a saldırdığını belirterek, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" dedi.

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran'daki hedefleri vurmasına Tahran yönetiminden tepki geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal media hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran'a saldırdığını belirterek, "Başarısız ABD Başkanı, müzakere veya ateşkes ilkelerine hiçbir bağlılığının olmadığını gösterdi" dedi. ABD yönetimini uyaran Azizi, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı. Azizi, ABD'nin İran'ı suçlama oyununun artık işe yaramadığını da sözlerine ekledi.

ABD ve İran arasındaki gerilim yeniden yükselmişti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında ilk kez Hürmüz Boğazı'nda bir ticari geminin saldırıya uğramasının ardından, Amerikan güçlerinin İran'a yönelik misilleme saldırıları düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada İran'la bir ateşkes anlaşmasına varıldığını hatırlatarak, "Biz bu anlaşmaya sadık kaldık. Mutabakatın uygulanışı konusunda itirazları varsa telefonu açıp bizimle görüşebilirler" açıklamasında bulunmuştu. Vance, Tahran yönetimine "Şiddete şiddetle karşılık verilecektir" uyarısı yapmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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