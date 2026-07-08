İran: "ABD'nin eylemleri mutabakat zaptının ihlalidir"

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etme kararı ve İran'a yönelik saldırılarının varılan mutabakat zaptının ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, "ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesinin sonuçları konusunda ciddi bir uyarıda bulunan İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumaya yönelik her türlü önlemi kararlılıkla alacaktır" açıklamasında bulundu.

Tahran yönetiminden ABD'nin İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etme kararı ve İran'a yönelik son saldırılarına tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Washington yönetiminin eylemlerinin İran'la varılan mutabakat zaptının ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, "ABD'nin İran petrolünün satışına yönelik yaptırım muafiyetini iptal etme kararı, anlaşmanın 10. maddesinin açık bir ihlali niteliğindedir. Bu ülkenin İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonlar ise İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. ve 2. maddelerinin ciddi ihlalini teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı. ABD'nin ayrıca 3 haftadır İsrail'in Lübnan'daki eylemleri ve İran'a yönelik tehditkar açıklamaları yoluyla anlaşmanın 1. ve 2. maddelerini defalarca ihlal ettiğinin altını çizen Garibabadi, "ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesinin sonuçları konusunda ciddi bir uyarıda bulunan İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumaya yönelik her türlü önlemi kararlılıkla alacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı