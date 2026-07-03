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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Bölgemizde barış, ancak dış müdahale olmadan sürdürülebilir"

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, bölgede barışın ancak dış müdahale olmadan sürdürülebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ordusu öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, "Bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın, kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirildiğini duyurduğu bölgesel güvenlik toplantısına İran'dan yeni tepkiler geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CENTCOM'un bölgeye güvenlik mi yoksa güvensizlik mi getirdiği sorusunun cevabının açık olduğunu vurgulayarak, "Aynı şekilde, güçlü silahlı kuvvetlerimiz dış güçlerin kendilerini dahi koruyamadıklarını kanıtlamıştır" hatırlatmasında bulundu. Arakçi, "Bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın, kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir" dedi.

Bekayi'den bölge ülkelerine çağrı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği tamamen hiçe saydığını sürekli olarak gözler önüne serdiğini belirterek, "Bu tür toplantılar, Amerika'nın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını ve hukuk tanımaz tutumunu gizlemeyi amaçlayan göstermelik adımlardan ibarettir" ifadelerini kullandı. Bekayi, "Bölge ülkeleri teyakkuzda kalmalı; bölgesel barış ve güvenliği ihlal eden son ABD ve İsrail askeri saldırıları ile kötü niyetli eylemlerinden net dersler çıkarmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD dahil 12 ülke bölgesel güvenlik toplantısında bir araya gelmişti

CENTCOM; Bahreyn'in başkenti Manama'da ABD öncülüğünde bir araya gelen Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin bölgesel güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımların ele alındığı bildirilmişti. Katılımcılar, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin kesintisiz devam etmesine yönelik ortak taahhütlerini yinelemişti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı, CENTCOM'un değil, İran'ın komutası altındadır" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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