İran'daki Rusya Başkonsolosluğu'nun saldırılarda zarar gördüğü açıklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Rusya Başkonsolosluğu'nun bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Rusya ile gerilime neden olacak bir gelişmeye yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Rusya konsolosluğunun 8 Mart'ta bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü duyurdu. Diplomatik temsilciliğe yapılan bir saldırının uluslararası hukukun "açık şekilde ihlali" olduğunu vurgulayan Zaharova, tüm tarafların "diplomatik misyonların dokunulmazlığı" ilkesine riayet etmesi gerektiğini belirtti. Zaharova, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktararak, "Ofis binası ve konutlardaki pencereler kırıldı ve birkaç çalışan patlama nedeniyle savruldu. Neyse ki, can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı