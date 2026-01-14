İran'daki protestolarda ölü sayısı 2 bin 571'e, tutuklu sayısı 18 bin 434'e yükseldi

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2 bin 571'e, tutuklananların sayısının ise 18 bin 434'e yükseldiğini açıkladı.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri'nden (HRA) yapılan son açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 571'e yükseldiği bildirildi. Ölenlerin 2,403'ünün protestocu, 12'sinin 18 yaş altı çocuk olduğu aktarılırken, protestocu olmayan tarafsız 9 sivilin de hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca 5 hükümet destekçisi sivil ile 142 güvenlik gücü personelinin öldüğü ifade edildi. HRA'nın 779 harici ölüm vakası ile ilgili incelemeyi sürdürdüğü belirtilirken, en az bin 134 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı aktarıldı. 31 eyaletteki 187 şehre yayılan 614 protesto gösterisinde en az 18 bin 434 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Ölü sayısı artıyor

HRA'dan dün yapılan açıklamada, İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 646'ya, tutuklananların sayısının ise 10 bin 721'e yükseldiği bildirilmişti. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ve adı açıklanmayan İranlı bir yetkili ise, gösterilerde güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti. İranlı yetkili, hem protestocuların hem de güvenlik personelinin ölümünden "teröristlerin" sorumlu olduğunu savunmuştu. - TAHRAN