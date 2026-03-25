Rosatom Genel Müdürü Likhachev: "Buşehr Nükleer Santrali'nden 163 çalışan tahliye edildi"

Rus devlet nükleer şirketi Rosatom, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde artan riskler nedeniyle 163 çalışanın tahliye edildiğini duyurdu. Genel Müdür Aleksey Likhachev, çalışanların güvenliğinin en öncelikli mesele olduğunu belirtti.

Rus devlet nükleer şirketi Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rus teknisyenlerin işletilmesine destek verdiği İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 163 çalışanın tahliye edildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Rus devlet nükleer şirketi Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali çevresinde artan riskler nedeniyle bazı çalışanların tesisten tahliye edildiğini açıkladı. Likhachev, mevcut şartlar altında personelin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Durum normale dönene kadar tesiste görev yapan uzman sayısını geçici olarak azaltıyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı ve can güvenliği en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu faaliyetin son tahliye çalışması olmayacağını belirten Likhachev, Buşehr'de yaklaşık 300 çalışanın görevine devam ettiğini kaydetti. Rosatom Genel Müdürü, bazı çalışanların da sahada kalmaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamaya göre tahliye kapsamında Moskova saatiyle 07.20 sıralarında 163 kişilik grup Buşehr'den ayrılarak İran-Ermenistan sınırına doğru yola çıktı.

Santral dün hedef alınmıştı

ABD ve İsrail'in İran'a dün düzenlediği saldırılar sırasında Buşehr Nükleer Enerji Santrali hedef alınmıştı. İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 21.08'de santral sahasına bir füzenin isabet ettiği bildirilmişti.

Rusya, Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr Nükleer Santrali'nin inşa sürecinde aktif rol oynamıştı. Ayrıca Rus teknisyenlerin santralin işletilmesine yardımcı olduğu biliniyor. Bölgede ilave üniteler inşa eden Rosatom, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarını başlatmasının ardından inşaat çalışmalarını askıya almıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
