İran'da soyu tükenmekte olan Asya çitası 3 yavru dünyaya getirdi

İran'da doğada soyu tükenmekte olan ve sadece İran'ın bazı bölgelerinde yaşayan "Asya çitası" gözetim altında sezaryen yöntemiyle 3 sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

İran Çevre Kurumu, ülkenin Semnan şehrinde soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir Asya çitasının doğum yaptığını duyurdu. Açıklamada, doğada soyu tükenmekte olan ve sadece İran'ın bazı bölgelerinde yaşayan Asya çitasının gözetim altında sezaryen yöntemiyle 3 sağlıklı yavru dünyaya getirdiği belirtildi. Çevre Kurumu Başkanı Ali Salajegheh yaptığı açıklamada, Asya çitasının dünyaya getirdiği 3 yavrunun durumunun sağlıklı olduğunu belirterek, "İlk kez soyu tükenmekte olan Asya çitası bakım merkezinde koruma altındayken sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Sadece İran'da bulunan çita soyunu devam ettirebilmek ve popülasyonunu artırmak için bu güzel bir gelişme" dedi.

Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen ve dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak bilinen Asya çitalarının varlığı, bir zamanlar Arap Yarımadası ve Yakın Doğu'dan Hazar bölgesi, Kızılkum Çölü ve Hindistan'a kadar uzanıyordu. Ancak 20. yüzyılda Asya çitalarının bu bölgelerdeki varlığı tamamen sona erdi. İran coğrafyasında 100'ün altında Asya çitası bulunuyor. İran'ın orta ve kurak bölgelerinde koruma altında olan Asya çitaları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel