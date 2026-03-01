Haberler

Hamaney'in Ölümünde 'İntikam' Bayrağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından Cemkeran Camii'nde "intikam" anlamı taşıyan kırmızı bayrak göndere çekildi.

İran'da Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından Cemkeran Camii'nde "intikam" anlamı taşıyan kırmızı bayrak göndere çekildi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından, Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine "intikam" anlamı taşıyan kırmızı bayrak çekildi. İran devlet televizyonu, üzerinde "İmam Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrağın, Hamaney'in dökülen kanının intikamını simgelediğini duyurdu.

İran'ın "İntikam Bayrağı" mesajı

İran'da "intikam bayrağı" olarak bilinen kırmızı bayrak, modern dönemde ilk kez 4 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine çekilmişti. Bayrak, şehit kanının yerde kalmayacağı ve misilleme yapılacağı mesajının sembolü olarak değerlendirilmişti.

Kırmızı bayrak en son ise Haziran 2025'te İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından yine aynı caminin kubbesine çekilmiş, bu hamle İran yönetiminin sert karşılık verme kararlılığının sembolik bir göstergesi olarak yorumlanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Kuzey Kore'den İran'a yönelik saldırılara kınama

Dünya sessizken kral çıplak diyen birileri var: Gangsterce
Hamaney'in geçmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi

O video yeniden gündemde! Çocuğa söylediklerini, kendisi yaşadı
Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
Kuzey Kore'den İran'a yönelik saldırılara kınama

Dünya sessizken kral çıplak diyen birileri var: Gangsterce
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi