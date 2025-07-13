İran Cumhurbaşkanı Saldırıda Yaralandı

İran Cumhurbaşkanı Saldırıda Yaralandı
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İsrail'in düzenlediği saldırıda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bacağından yaralandı. Saldırı, Tahran'daki Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında gerçekleşti ve bazı üst düzey yetkililer de etkilendi. Saldırının iç kaynaklardan bilgi sızmasıyla planlandığı iddia ediliyor.

İran merkezli Fars Haber Ajansı, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Tahran'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bacağından yaralandığını iddia etti.

İran medyası, İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve 12 gün süren savaşla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İsrail'in Tahran'ın batısında bulunan bir binaya düzenlediği saldırıda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bacağından yaralandığı bildirildi. Saldırının 16 Haziran Pazartesi sabahı Pezeşkiyan'ın yanı sıra Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ve bazı üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında meydana geldiği ve toplantının yapıldığı binanın alt katlarının hedef alındığı ifade edildi.

Nasrallah'a yönelik suikast girişimi örnek alındı

Haberde, binanın giriş ve çıkış noktalarının hedef alındığı, hava sirkülasyonunu bozmak amacıyla 6 bomba veya füze kullanıldığı kaydedildi. Patlamaların ardından toplantı katında elektriklerin kesildiği saldırıda İranlı yetkililerin önceden hazırlanan acil çıkış kapısını kullanarak binadan çıkmayı başardığı ancak çıkış sırasında Pezeşkiyan ve bazı yetkililerin bacaklarından hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Bilgilerin sızdırıldığı iddia edildi

Saldırıda kullanılan istihbaratın son derece hassas olması nedeniyle yetkililerin içeriden bilgi sızdırılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Ayrıca saldırının Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik Beyrut'ta düzenlenen suikast girişimi örnek alınarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.

"Bana suikast girişiminde bulunuldu"

Pezeşkiyan, daha önce ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, "Siyonist rejim tarafından bana suikast girişiminde bulunuldu. Toplantı sırasında ajanlarından aldıkları bilgilerle bulunduğumuz bölgeyi bombaladılar ama başaramadılar" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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