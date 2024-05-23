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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yetkilileri için taziye defteri açıldı

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey İranlı yetkililer için Erzurum Başkonsolosluğu'nda taziye defteri açıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve diğer yetkililer taziye ziyaretinde bulundu.

Helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey İranlı yetkilileri için İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosuğu'nda taziye defteri açıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililer için İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'ye taziye ziyaretinde bulundu. Başkonsoloslukta açılan taziye defterini imzalayan Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretine; İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Ömer Nasuhi Bilmen Diyanet Akademisi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak eşlik etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'da İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'yi ziyaret etti ve taziyelerini bildirirken, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazası sonucunda rahmetli olmasından ötürü İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulunduk. Dost ve kardeş ülke İran'ın acısını paylaşarak taziye defterine duygularımızı aktardık. Bu vesile ile İran halkına, hükümetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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