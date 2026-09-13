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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran teslim olmayacak"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyeceğini belirterek, "İran teslim olmayacak" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyeceğini belirterek, "İran teslim olmayacak" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin ülkesine yönelik askeri politikalarını eleştirdi. Pezeşkiyan, "Eğer Amerikalılar savaşçıysa, bırakın kahraman askeri güçlerimizin karşısına çıksınlar. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorlar? Eğer insanlarsa, neden insanların suya, gıdaya ve ilaca erişimini engelliyorlar?" diye sordu. ABD'nin İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, "İran teslim olmayacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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