İran'dan ABD'nin son saldırılarına misilleme: "ABD hava üssünü hedef aldık"

İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, DMO ABD saldırılarının Bender Abbas Havaalanı'nın dışındaki bir noktayı hedef aldığını duyurarak, "Saldırının kaynağı olan ABD hava üssü saat 04: 50'de hedef alındı" açıklamasında bulundu. Misilleme saldırısı yapılan ABD üssünün konumu hakkında detay verilmezken, gelişmenin Kuveyt'in yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu duyurmasının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.

ABD, İran'a saldırı düzenlemişti

İran'daki Fars Haber Ajansı, yerel saatle 01: 30 sıralarında ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentinin doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti. Seslerin nedeninin ve tam olarak nereden geldiğinin henüz kesin olarak bilinmediği aktarılırken, detaylı incelemelerin sürdüğü vurgulamıştı. Bender Abbas şehrindeki hava savunma sistemlerinin birkaç dakikalığına aktif hale getirildiği ifade edilmişti. İsmini gizli tutan ABD'li üst düzey bir yetkili ise ABD güçleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen İran'daki bir askeri bölgenin hedef alındığını açıklamıştı. Ayrıca, İran'a ait çok sayıda insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü öne sürülmüştü. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı