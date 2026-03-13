Haberler

Irak İslami Direnişi, ABD'ye ait yakıt ikmal uçağını düşürdüğünü iddia etti

Güncelleme:
Irak'taki silahlı Şii grupların çatı örgütü Irak İslami Direnişi, ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü iddia etti ve olayın sorumluluğunu üstlendi. ABD Merkez Komutanlığı, uçağın düşüşünün dost ateşi veya kaza nedeniyle olmadığını açıkladı.

Irak'taki silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi, ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düşürdüğünü iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlendi.

ABD ordusuna ait KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğünün açıklanmasının ardından Irak'taki silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi'nden dikkat çeken bir iddia geldi. Telegram üzerinden bir mesaj yayınlayarak saldırıyı üstlenen Irak İslami Direnişi, üyelerinin uçağı hava savunma sistemleriyle hedef aldığını ve bunun da uçağın düşmesine neden olduğunu iddia etti.

ABD, uçağının düştüğünü açıklamıştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusuna ait KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğünü duyurmuştu. Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında dost hava sahasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilmişti. Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu, kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" denilmişti. - BAĞDAT

