İpsala'da okul kantinleri ve yemekhanelerinde sıkı denetim

Güncelleme:
Edirne'nin İpsala ilçesinde, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerine yönelik denetimler aralıksız şekilde devam ediyor. Denetim ekipleri, ürünlerin hijyen standartları da dahil olmak üzere bir dizi kritere göre titiz incelemeler gerçekleştiriyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimler, ilgili kurumların ortak çalışmasıyla titizlikle yürütülüyor.

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ve İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Alper Coşkun'un katılımıyla oluşturulan denetim ekipleri, ilçedeki okullarda kapsamlı incelemelerde bulundu.

Kantin ve yemekhaneler mercek altında

Denetimlerde, okul kantinleri ve yemekhanelerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket bilgileri, ambalaj durumları, depolama ve muhafaza şartları detaylı şekilde kontrol edildi. Ürünlerin hijyen standartlarına uygunluğu ve mevzuata aykırı durumlar titizlikle incelendi.

Ayrıca kantin ve yemekhanelerin temizlik şartları, gıda hazırlama alanlarının hijyen durumu, kullanılan ekipmanların uygunluğu ile çalışan personelin kişisel hijyen kurallarına uyumu da denetimlerde öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

Belgeler tek tek incelendi

Denetim ekipleri tarafından işletmelere ait işletme kayıt ve onay belgeleri kontrol edilirken, kantin ve yemekhanelerde görev yapan personelin hijyen eğitimi belgeleri de tek tek incelendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere mevzuat kapsamında gerekli uyarılar yapılarak, bazı durumlarda süre verilerek eksikliklerin giderilmesi istendi.

Denetimler kararlılıkla devam edecek

Yetkililer, çocukların ve gençlerin sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerine yönelik denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlara ihbar çağrısı

Öte yandan yetkililer, tüketime uygun olmayan gıda ürünleri ya da hijyen kurallarına aykırı durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların Alo 174 gıda hattı üzerinden ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
