İnşaat halindeki binada malzemeler alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın zemin katındaki inşaat malzemeleri bilinmeyen sebeple tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.