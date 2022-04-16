İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği - Haberler

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İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği

Malatya İnönü Üniversitesi'nde Sevgi Evi çocuklarına moral için Uçurtma Şenliği düzenlendi.

MALATYA (İHA) - Malatya İnönü Üniversitesi'nde Sevgi Evi çocuklarına moral için Uçurtma Şenliği düzenlendi. İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından Sevgi Evi'nde kalan çocuklara moral olması amacıyla Uçurtma Şenliği düzenlendi. Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte topluluk üyeleri çocuklar ile uçurtma yaptılar ve top oynadılar. İnönü Üniversitesi Kampüs Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik, çocukların İnönü Üniversitesi Kampüsü'nü gezmesi ile sona erdi. - MALATYA

İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği

İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği

İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnönü Üniversitesi, Uçurtma Şenliği, Malatya, Yerel, Haberler

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