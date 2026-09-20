Haberler

İnönü Üniversitesinde "Protokol, Davranış ve Temsil Kuralları" eğitimi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnönü Üniversitesinde 'Protokol, Davranış ve Temsil Kuralları' eğitimi
Güncelleme:
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnönü Üniversitesi’nde kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yönetsel kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Yönetici Liderlik Eğitim Programı kapsamında "Protokol, Davranış ve Temsil Kuralları" eğitiminin ilki tamamlandı.

İnönü Üniversitesi'nde kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yönetsel kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Yönetici Liderlik Eğitim Programı kapsamında "Protokol, Davranış ve Temsil Kuralları" eğitiminin ilki tamamlandı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde Protokol Eğitmeni Nihat Aytürk tarafından verilen eğitim programına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Abuzer Kalkan, dekanlar, genel sekreter yardımcıları ile akademik ve idari personel katıldı.

Eğitim öncesi Nihat Aytürk'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, protokol kurallarının kurumlar açısından önemine dikkat çekti. Protokol kavramına değinen Akpolat, "Protokol, kurumsal saygının görünür ifadesidir. Başka bir ifade ile protokol, insanları birbirine uzaklaştıran bir hiyerarşi değil, kurumları birbirine bağlayan bir saygı ve temsil dilidir. Kurum kültürünü güçlendirmek, birbirimize ve temsil ettiğimiz makamlara saygıyı arttırmak ve İnönü üniversitesinin kurumsal ciddiyetini, saygınlığını her ortamda en iyi temsil etmek bu eğitimin temel amacıdır. Genel sekreterinden, fakülte sekreterine ve yüksekokul sekreterine kadar hepimiz bu üniversitenin yöneticileriyiz. Herhangi bir kademedeki dekan, rektör dahil her bir kademedeki yöneticimiz bu üniversitenin birer temsilcisi olduğunun farkında olmalı ve buna göre üniversitesini temsil etmesi gerektiğine inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Akpolat'ın konuşmasının ardından Türkiye'de protokol yönetimi eğitiminin uzman ismi Nihat Aytürk, kamusal yaşamda protokol ve davranış kurallarının ipuçlarını dinleyicilerle paylaştı. Eğitimin ikinci günü ise 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu

Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! 'Şartlar yerine gelmezse...'

İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış!
Kamyonetin kapısı açıldı, bir anda kendini yolda buldu

Kamyonetin kapısı açılınca kendini yolda buldu
Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi! İş birliği masaya yatırıldı

Bakan Memişoğlu duyurdu! Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi
Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi

Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi