İnönü Üniversitesi'ne personel alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi'ne ağırlık sağlık görevlisi olmak üzere toplam 165 sözleşmeli personel yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacak.

İnönü Üniversitesi tarafından verilen ilanda, "28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin bir katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

79 hemşire, 52 sağlık teknikeri ağırlıklı olmak üzere toplam 165 sözleşmeli personel alınmasıyla ilgili 20 Temmuz'a kadar başvuru yapılacağı hatırlatılıp, sözü edilen sözleşmeli personel alınmasıyla ilgili ayrıntılı bilginin İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel