İnönü Belediyesi mahallelerde 'gönül sofrası' kuruyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Eskişehir İnönü Belediyesi geleneksel mahalle iftar buluşmalarını ilçenin tüm mahallelerinde sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirilen mahalle iftar buluşmaları, Erenköy Mahallesi ile devam etti. İftar programına; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Meclis Üyesi Tahsin Çelik, Basri Söğüt, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Erenköy Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Duymuş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, iftar programı öncesi mahalle sakinleri ile tek tek sohbet ederek, "Ramazan'ın maneviyatını ve bereketini paylaşmak, paylaştıkça çoğaltmak için bugünkü gönül soframızı Erenköy Mahallemizde kurarak iftar soframızın bereketini hemşerilerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İftar yemeği buluşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Erenköy Mahalle sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR