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İnhisar İlçe Kaymakamı öğrencilere masa ve sandalye yardımında bulundu

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Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant güzel bir projeye imza attı.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, BİL-EN Projesi kapsamında evlerinde çalışması masası ve sandalyesi olmayan öğrencilere masa ve sandalye yardımında bulundu.

BİL-EN Projesi kapsamında ilk günden bu yana eğitim için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Bu adımlardan biri ise öğrencilere çalışma masası ve sandalye desteği oldu. Bu imkan sayesinde İnhisar İlçesinde birçok öğrenci çalışma masasına sahip oldu. Kaymakam Nalbant ise çalışma masası ve sandalye dağıtımının ardından proje paydaşlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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