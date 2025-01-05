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İngiltere'yi Etkisi Altına Alan Yoğun Kar Yağışı Uçuşları Askıya Aldı

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İngiltere'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü, uçuşlar askıya alındı. Kuzeyde kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığı bildirildi. Havaalanlarında operasyonlar durdu ve gecikmeler bekleniyor.

İngiltere'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü, uçuşlar askıya alındı.

İngiltere'de etkili olan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji Ofisi, ülkenin kuzeyindeki Bingley'de kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığını açıkladı. İngiltere'nin orta kesiminde, kuzeybatısındaki bazı bölgelerde ve Galler'in büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle ikinci derece uyarı yayınlandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Leeds Bradford, Manchester ve Liverpool John Lennon havaalanlarının pistleri uçuşlara kapatıldı. Birmingham Havaalanı'nda da operasyonlar, karla kaplanan pistin temizlenmesi için gece birkaç saat boyunca askıya alındı. Bristol Havalimanı yetkilileri ise uçuşların pistin temizlenmesinin ardından yeniden başladığını belirterek operasyonlarda gecikmeler olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Galler ve İngiltere'nin kuzeyindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. - LİVERPOOL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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