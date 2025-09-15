İngiltere'nin Savunma Koleji, Gazze Savaşı Nedeniyle İsrailli Öğrencileri Kabul Etmeyecek

İngiltere'nin en prestijli savunma kolejlerinden biri olan Kraliyet Savunma Çalışmaları Koleji, Gazze Şeridi'ndeki savaş nedeniyle gelecek yıldan itibaren İsrailli öğrencileri kabul etmeyeceğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım, dünya genelinde yaptırımlarla karşılanmaya başlandı. İngiltere'den, masum sivilleri hedef alan İsrail'e yönelik bir karar geldi. İngiltere'nin en prestijli savunma kolejlerinden biri olan Kraliyet Savunma Çalışmaları Koleji, Gazze Şeridi'ndeki savaş nedeniyle gelecek yıldan itibaren İsrailli öğrencileri kabul etmeyeceğini duyurdu. İngiltere hükümetinin de doğruladığı karar ile tarihte ilk kez kolej kapılarını İsrailli öğrencilere kapatacak.

"İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlıştır"

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz askeri eğitim programlarının uzun süredir "çok çeşitli ülkelerden" katılımcılara açık olduğu ve uluslararası insancıl hukuka uyumun tüm kursların temel ilkesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlıştır. Bu savaşın sona ermesi için diplomatik bir çözüm bulunmalı; derhal ateşkes ilan edilmeli, esirler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına insani yardım artırılmalıdır" denildi.

İsrail'den İngiltere'ye mektup

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine göre, İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Baram, İngiltere Savunma Bakanlığı'na mektup göndererek, karara tepki gösterdi. Gazeteye göre Baram, kendisinin de bir dönem eğitim aldığı kolejin kararını, "savaş halindeki bir müttefike karşı son derece onursuz bir sadakatsizlik eylemi" olarak nitelendirdi. Bu adımı "ayrımcı bir hareket" ve "İngiltere'nin gurur duyduğu hoşgörü ve asgari insanlık geleneğiyle utanç verici bir kopuş" olarak tanımlayan Amir Baram, "Kurumsal yaklaşım, İsrailli sesleri susturmak oldu Açıkçası İsrail'in dışlanması, İngiliz güvenliğine karşı bir öz-sabotaj eyleminden farksızdır" dedi.

Winston Churchill tarafından kuruldu

İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Akademisi'nin bir parçası olan Kraliyet Savunma Çalışmaları Koleji, 1927 yılında Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in "üst düzey askeri yetkililer, diplomatlar, bürokratlar ve yetkililer arasında daha güçlü bir anlayış geliştirme" vizyonu doğrultusunda kuruldu. - LONDRA