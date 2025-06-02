İngiltere'den Türkiye Seyahati İçin Korsan Taksilere Dikkat Uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan İngiliz vatandaşlarına, korsan taksilere dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşları için yayınladığı güncel seyahat tavsiyelerinde taksi güvenliği konusuna özel bir yer ayırdı. Yapılan açıklamada, resmi olmayan, kayıtsız taksilerle seyahat etmenin ciddi güvenlik riskleri taşıdığı belirtildi. Yetkililer, turistlerin bu tür korsan taşımacılık faaliyetlerine kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Korsan taksi olarak adlandırılan bu araçlarda yolcuların hem dolandırıcılık hem de kişisel güvenlik açısından risk altında olabileceği kaydedildi.

"Kayıtlı olmayan taksilerin sürücülerinden araç kabul etmek oldukça risklidir" ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlara şu uyarılar yapıldı:

"Yalnızca resmi olarak kayıtlı ve lisanslı taksiler kullanılmalı. Taksiye binilmeden önce plaka ve kayıt numarası not edilmeli. Yolculuk süresince ücretin taksimetre ile hesaplandığından emin olunmalı."

Yetkililer, bu tür önlemlerin hem can güvenliği hem de maddi kayıpların önüne geçmek açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Son dönemde bazı büyük şehirlerde korsan taşımacılığa bağlı yaşanan olayların ardından yapılan bu uyarının, turistlerin daha bilinçli ve güvenli ulaşım seçeneklerine yönelmesini sağlaması hedefleniyor. - ANKARA