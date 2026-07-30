İngiltere’de aşırı sıcaklarda 2 bin 877 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle 2 bin 877 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) Mayıs ve Haziran ayında ülkede etkili olan iki sıcak hava dalgasının bilançosunu açıkladı. Buna göre aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 877 kişi hayatını kaybetti. Bunun, 2025 yılında sıcağa bağlı ölümlerin yaklaşık 2 katı olduğu belirtildi. 24-27 Mayıs arasındaki sıcak hava dalgasında 753, 21-28 Haziran arasındaki Haziran ayı sıcak hava dalgasında ise 2 bin 124 can kaybı yaşandığı ifade edildi. Bu sayıların geçici olduğu ve 2022'de kaydedilen rekora yaklaştığı vurgulanarak, "2026 yılında aşırı sıcağa bağlı ölümlerin, 2022'de kaydedilen 2 bin 985'lik eşiği aşarak rekor seviyeye ulaşması muhtemel" denildi.

Nihai sayının 2027 yılının başlarında yıllık raporda yayınlanacağı vurgulandı.

Sıcaklık rekorları kırıldı

Açıklamada, "Haziran ayındaki sıcak hava dalgası 8 gün sürdü ve kırmızı seviye sağlık uyarısı verilmesine neden oldu. Bu, İngiltere'de en yüksek seviye uyarının ikinci kez verilmesiydi ve kaydedilen olağanüstü sıcaklıkları yansıtıyordu. Hem Mayıs hem de Haziran aylarında İngiltere'de aylık bazda sıcaklık rekorları kırıldı. 26 Mayıs'ta Kew Bahçeleri'nde termometreler 31 derece ve 26 Haziran'da Norfolk, Lingwood'da ise 37.7 dereceyi gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

"Yüksek sıcaklıklarla başa çıkmaya hazır olmalıyız"

UKHSA Çevre Halk Sağlığı Bilimcisi ve raporun yazarı Dr. Ross Thompson yaptığı açıklamada, "Bu rakamlar, aşırı sıcak havanın insanların sağlığı için oluşturabileceği önemli tehlikeyi vurgulamaktadır. Bu durum özellikle yaşlılar ve altta yatan sağlık sorunları olanlar gibi daha savunmasız gruplar için geçerlidir.

Rakamlar geçici olsa da bu yaz daha fazla sıcak hava dalgası yaşarsak rekor seviyede sıcaklığa bağlı ölümler görebileceğimizi gösteriyor. Sıcaklık arttıkça sıcak hava dönemlerinin daha uzun, daha sık ve daha aşırı hale gelmesini bekleyebiliriz. Bu nedenle bireylerin, toplulukların ve sistemlerin daha yüksek sıcaklıklarla başa çıkmaya hazır olması ve sıcağa karşı en savunmasız olanların korunması hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kavurucu sıcaklar sağlık sistemimiz üzerinde ciddi bir etkiye yol açtı"

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Yvette Cooper ise, "Bu yaz yaşanan kavurucu sıcaklar, insanların sağlığı ve Ulusal Sağlık Sistemimiz (NHS) üzerinde ciddi bir etkiye yol açtı. Uzun yıllardır, NHS'de kış mevsiminde baskıya ve en soğuk havalarda savunmasız durumda olanlara destek olma ihtiyacına alışkınız. Ancak şimdi yaz sıcağının binlerce insanın sağlığı üzerinde ve NHS'nin karşı karşıya kaldığı baskılar üzerinde giderek daha ciddi bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Yaz aylarına girerken insanların sağlıklarına dikkat etmeleri ve sıcak hava şartlarına karşı daha savunmasız olanlara yardımcı olmaları çok önemlidir. Kendi sağlığınız veya başkasının sağlığı konusunda endişeleriniz varsa lütfen yardım istemekten çekinmeyin. Küçük bir özen bile hayat kurtarıcı bir fark oluşturabilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı