İngiliz Turizm Acenteleri Kayseri Erciyes'i İnceledi

Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın organizasyonu ile İngiltere'den gelen turizm acentesi yetkilileri, Kayseri Erciyes'i yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen program kapsamında, İngiliz turizmciler için kayak merkezi ve bölgenin sunduğu imkanlar ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Erciyes'in modern tesisleri, farklı zorluk seviyelerine sahip kayak pistleri, doğal güzellikleri ve uluslararası standartlardaki altyapısı detaylı şekilde anlatıldı.

Sunumun ardından Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İngiliz turizm temsilcileri ile bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde, Erciyes'in İngiltere pazarına yönelik özel tur paketleri hazırlanması ve bölgenin kış turizmindeki potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi konuları ele alındı.

İngiliz turizmciler, Erciyes Kayak Merkezi'ni bizzat deneyimleyerek tesislerin yüksek kalitesinden ve pistlerin çeşitliliğinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ayrıca, Erciyes'in sadece bir kayak merkezi olmanın ötesinde, Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de birleşerek ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunduğunu belirttiler.

Gerçekleşen görüşmede, Kapadokya'ya olan yakınlığı, tarihi zenginliği, geleneksel mutfağı ile Kayseri'nin, kayak turizmini kültürel keşif ile birleştiren özel bir destinasyon olduğu vurgulandı.

Bu ziyaretin ardından İngiliz turizm acenteleri, Erciyes'e yönelik özel kayak paketleri ve farklı konseptlerde programlar hazırlayacaklarını ifade etti. - KAYSERİ