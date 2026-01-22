Haberler

İnegöllü çiftçi 70 milyonluk mal varlığını jandarmaya bağışladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 78 yaşındaki çiftçi Abdullah Kaptan, öldükten sonra 70 milyon değerindeki tüm mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı. Bağış dolayısıyla Kaptan'a plaket takdim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçilik yapan 78 yaşındaki Abdullah Kaptan, öldükten sonra kullanılmak üzere tüm mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

İnegöllü çiftçi Abdullah Kaptan, tarlalar, evler ve yazlıklarından oluşan yaklaşık 70 milyon değerindeki mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı. Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışta bulunan Abdullah Kaptan'a, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, JAV Genel Müdürü Mehmet Boyraz, JAV Yatırım ve İştirakler Müdürü Hakan Başkaya tarafından plaket takdim etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
