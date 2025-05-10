İnegöl'de Otomobil Bariyere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Bariyere çarptı yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Erman S.yönetimindeki 34 T 6187 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ve yön tabelasına çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.