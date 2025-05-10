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İnegöl'de Otomobil Bariyere Çarptı, Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Otomobil Bariyere Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bariyere çarptı yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Erman S.yönetimindeki 34 T 6187 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ve yön tabelasına çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Yerel
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