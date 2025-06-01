İnegöl'de Muhtarlık Seçimi Yapıldı, Mesut Ekren Kazandı

İnegöl'de Muhtarlık Seçimi Yapıldı, Mesut Ekren Kazandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde muhtarlık seçimleri yapıldı. Tokuş ve Hamidiye mahallelerinde gerçekleştirilen seçimlerde Mesut Ekren, 916 oy alarak muhtar seçildi. Seçim sonrası Ekren, çiftetelli oynayarak kutlama yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için iki mahallede seçim yapıldı. Muhtarlık seçimini kazanan Mesut Ekren, seçim sonucunu yakınlarıyla çiftetelli oynayarak kutladı.

Geçtiğimiz yıl Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı. Tokuş Mahallesi'nde seçime tek aday olarak Fahrettin Eren girdi. 60 oy alan Eren, Tokuş'un yeni muhtarı oldu. Hamidiye Mahallesi'nde ise 6 muhtar adayı yarıştı. 14 bin seçmenin bulunduğu Hamidiye Mahallesi'nde Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık liselerinde kurulan 38 sandıkta oy kullanıldı. Seçimlerde 916 oy alan Mesut Ekren, 826 oy alan Yavuz Arı'ya 90 oy fark atarak muhtar seçildi. Yavuz Arı, yeni muhtar Mesut Ekren'i sarılarak tebrik etti. Seçimi kaybeden muhtar adayı Yavuz Arı, aynı zamanda 2. aza olarak da görevine devam edecek.

Çiftetelli oynayarak kutladı

Muhtar seçilen Mesut Ekren, yakınlarıyla çiftetelli oynayarak kutladı. Ekren, "Çetin bir seçim oldu Yavuz ağabeyimle. Seçime katılan bütün mahalle halkına teşekkür ederim. Yavuz ağabeyimle yine beraberiz, aynı kulvarda koşuyoruz. Aza olarak devam ediyor" dedi.

Yavuz Arı ise, "Mesut kardeşim 90 oyla şu anda muhtarlığı kazanmış gözüküyor. Kendisine başarılar diliyorum görevinde. Sağ olsun var olsun hiçbirbirimizi üzmeden tebrik ediyorum kardeşimi. Yeni muhtarlığı hayırlı uğurlu olsun. 90 oyla beni geçti. Birbirimizin her zaman arkasındayız, yardımcı olacağız inşallah" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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