İnegöl'de Motosiklet Kazasında İlginç Diyaloglar

İnegöl'de Motosiklet Kazasında İlginç Diyaloglar
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücülerin komik diyalogları dikkat çekti. Kask kamerasına yansıyan olay sosyal medyada viral oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletlinin kazası sonrası diyalogları dikkat çekti. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Kaza Yenice mahallesi Eski Ankara caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bahadır Y. Yönetimindeki 16 BFF 746 plakalı motosiklete arkasından gelen A.C.(17) yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın ardından kadın sürücü, "Vallahi önüme yaprak düştü, bir şeyin var mı ' Plakan yamulmuş, masraf falan çıkar mı' Bacağım çok acıyor. Önüme yaprak geldi, yaprağa bakarken duramadım. Özür dilerim kusura bakma" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
