İnegöl'de Motosiklet Kazasında İlginç Diyaloglar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletlinin kazası sonrası diyalogları dikkat çekti. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Kaza Yenice mahallesi Eski Ankara caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bahadır Y. Yönetimindeki 16 BFF 746 plakalı motosiklete arkasından gelen A.C.(17) yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın ardından kadın sürücü, "Vallahi önüme yaprak düştü, bir şeyin var mı ' Plakan yamulmuş, masraf falan çıkar mı' Bacağım çok acıyor. Önüme yaprak geldi, yaprağa bakarken duramadım. Özür dilerim kusura bakma" dedi. - BURSA