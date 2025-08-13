İnegöl'de İnşaatta Tazyikli Hortum Yaraladı

İnegöl'de İnşaatta Tazyikli Hortum Yaraladı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplu konut inşaatında tazyikli hortumun demir başının işçiye çarpması sonucu genç işçi yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden toplu konutların inşaatında tazyikli hortumun demir başının çarptığı işçi yaralandı.

Olay saat 15.00 İnegöl'ün Kırsal Karalar Mahallesinde yapımı devam eden toplu konut inşaatında meydana geldi. İşçi Kutbettin D.(22), tazyikli hortumla inşaat alanını yıkayarak temizlemeye başladı. O sırada elinden düşen hortumun başındaki demir genç işçinin başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen işçi yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
