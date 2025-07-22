İnegöl’de Hayırseverden İhtiyaç Sahiplerine Patates Desteği
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 1 tır dolusu patatesi ücretsiz dağıttı. Mahalle sakinleri için yaklaşık 30 ton patatesin çuvallarla dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 1 tır dolusu patatesi ücretsiz dağıttı.
Mesudiye Mahallesi'nde bir hayırsever, yaklaşık 30 ton patatesi çuvallara doldurarak mahalle sakinlerine dağıttı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu. Dağıtım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, patateslerden almak isteyen vatandaşlara sırayla çuvallar teslim edildi. Mahalle sakinleri, hayırsevere teşekkür etti. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel