İnegöl’de Hayırseverden İhtiyaç Sahiplerine Patates Desteği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 1 tır dolusu patatesi ücretsiz dağıttı.

Mesudiye Mahallesi'nde bir hayırsever, yaklaşık 30 ton patatesi çuvallara doldurarak mahalle sakinlerine dağıttı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu. Dağıtım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, patateslerden almak isteyen vatandaşlara sırayla çuvallar teslim edildi. Mahalle sakinleri, hayırsevere teşekkür etti. - BURSA