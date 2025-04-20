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İnegöl'de Dernek Lokalinde Kanlı Kavga: Bir Tutuklama

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dernek lokalinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, kavgayı başlatan şüpheli tutuklandı.

Kanlı kavgada bir kişi tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek lokalinde müşteriler arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada biri kişi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay saat 21. 00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kültür ve sosyal yardımlaşma derneğinde meydana geldi. Metin G.ile Sebahattin U.arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G. üzerinde bulunan bıçakla Sebahattin U.'yu karnından bıçakla yaraladı. Karnından bıçaklanan Sebahattin U. Yere yığıldı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Metin G. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Yerel
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