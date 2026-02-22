Haberler

İncirliova Kaymakamı Abay, öğrencilerle Kariyer Günleri'nde buluştu

İncirliova Kaymakamı Abay, öğrencilerle Kariyer Günleri'nde buluştu
Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir okulda düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğinde Kaymakam İlhan Abay, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı ve eğitim hayatında disiplinin önemine vurgu yaptı.

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir okul tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğine katılan İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, kamu görevindeki deneyimlerini ve meslek hayatında edindiği birikimleri anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Abay, eğitim hayatında disiplinli çalışmanın ve hedef belirlemenin önemine dikkat çekerek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, kamu yönetimi ve kaymakamlık mesleği hakkında merak ettiklerini sorma fırsatı bulurken, okul yönetimi de programa katılımından dolayı Kaymakam Abay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
