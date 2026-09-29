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İncirliova Kaymakamı Abay, Arzular Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

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İncirliova Kaymakamı Abay, Arzular Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
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İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, Arzular Mahallesi'ni ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla görüştü. Ziyarette mahallenin durumu, ihtiyaç ve talepleri ile kamu hizmetleri değerlendirildi; Abay, yerinde tespit ve doğrudan iletişimin önemine dikkat çekti.

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, Arzular Mahallesi'ni ziyaret ederek Mahalle Muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İncirliova'da ilçe genelinde mahalle ziyaretlerini sürdüren İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, Arzular Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallede gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Abay, Mahalle Muhtarı ile bir araya gelerek mahallenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette mahallede yürütülen çalışmalar, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri ile ilçede sürdürülen kamu hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Abay, mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasının önemine dikkat çekti.

Mahalle Muhtarı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Abay'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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