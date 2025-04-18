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İncirliova'dan 230 Öğrenci Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

İncirliova'dan 230 Öğrenci Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
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Aydın'ın İncirliova ilçesindeki İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu'ndan 230 öğrenci, Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere jandarma teşkilatının görevleri tanıtıldı ve çeşitli ekipmanlar incelendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde öğrenim gören 230 ilkokul öğrencisi Jandarma Helikopter Filo Komutanlığını ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İncirliova ilçesi İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu'nda öğrenim gören 230 öğrenci Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. "Evinize Hoşgeldiniz" faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette etkinlik boyunca öğrencilere jandarma teşkilatının görevleri tanıtılırken, çeşitli ekipmanlar da yakından incelendi. Etkinlik sonunda öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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